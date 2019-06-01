Лекарства от изжоги могут привести к преждевременной смерти





У пациента увеличивается риск преждевременной смерти в случае длительного употребления ИПП, даже в случае потребления в малых объемах. Ученые из США изучили медицинские дела больных и обнаружили более 157 тысяч человек, которым не так давно назначили такие препараты. Также ими были определены 56,8 тысячи человек, принимавших иные лекарства H2 блокаторы, подавлявшие кислоту.В первой группе медики зафиксировали 17-% повышенный риск ранней смерти по сравнению со второй. Далее специалисты высчитали 45 случаев смерти, имевших связь с продолжительным потреблением ИПП на 1000 пациентов. На 1000 человек пришлось 387 эпизодов с летальным исходом лиц, потреблявших ингибиторы, и 342 на группу с H2. Врачи заявили в ходе исследования, что 15 пациентов из 1000 умерли от сердечного недуга, 4 - от болезни почек и 2 скончались от рака желудка. Всем им выписали препарат ИПП.