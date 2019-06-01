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Лекарства от изжоги могут привести к преждевременной смерти

Язва и изжога могут быть связаны с более высоким риском ранней смерти. Использование ингибиторов протонной помпы в результате употребления вызывают рак желудка, болезни сердца и почек.
Лекарства от изжоги могут привести к преждевременной смерти

У пациента увеличивается риск преждевременной смерти в случае длительного употребления ИПП, даже в случае потребления в малых объемах. Ученые из США изучили медицинские дела больных и обнаружили более 157 тысяч человек, которым не так давно назначили такие препараты. Также ими были определены 56,8 тысячи человек, принимавших иные лекарства H2 блокаторы, подавлявшие кислоту.

В первой группе медики зафиксировали 17-% повышенный риск ранней смерти по сравнению со второй. Далее специалисты высчитали 45 случаев смерти, имевших связь с продолжительным потреблением ИПП на 1000 пациентов. На 1000 человек пришлось 387 эпизодов с летальным исходом лиц, потреблявших ингибиторы, и 342 на группу с H2. Врачи заявили в ходе исследования, что 15 пациентов из 1000 умерли от сердечного недуга, 4 - от болезни почек и 2 скончались от рака желудка. Всем им выписали препарат ИПП.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:15

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