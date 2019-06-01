Honor выпустил колонку, названную в честь головоломки Рубика
Бренд Honor презентовал первую портативную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker. Название устройство получило в честь известной головоломки.
Размеры колонки составляют 54x54x55 мм, вес 120 граммов. В разработке Honor имеется всего одна кнопка для включения, отключения, присоединения в источникам воспроизведения и синхронизации с другими колонками. Также проект Honor способен отвечать на входящие звонки.
Разработчики внедрили в новинку громкоговоритель на 3 Вт и модуль беспроводной связи Bluetooth 4.2. Объем аккумулятора равен 660 мАч, а на одном заряде энергии колонка может функционировать до 4 часов. На рынке модель Honor можно купить за 15 долларов.
Размеры колонки составляют 54x54x55 мм, вес 120 граммов. В разработке Honor имеется всего одна кнопка для включения, отключения, присоединения в источникам воспроизведения и синхронизации с другими колонками. Также проект Honor способен отвечать на входящие звонки.
Разработчики внедрили в новинку громкоговоритель на 3 Вт и модуль беспроводной связи Bluetooth 4.2. Объем аккумулятора равен 660 мАч, а на одном заряде энергии колонка может функционировать до 4 часов. На рынке модель Honor можно купить за 15 долларов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30