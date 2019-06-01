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Ветеринары рассказали, почему коты любят спать прямо на своих хозяевах

Некоторые аспекты поведения котов могут вызывать вопросы даже у опытных владельцев данных домашних питомцев. Ветеринары рассказали, почему эти животные любят спать прямо на своих хозяевах и не видят в этом ничего плохого.
Ветеринары рассказали, почему коты любят спать прямо на своих хозяевах

Специалисты отмечают: коты смотрят на многие вещи достаточно прагматично, поэтому их поведение очень часто можно описать с помощью простых объяснений. Эти домашние животные любят спать прямо на своих хозяевах из-за того, что люди излучают тепло, а ведь данные питомцы крайне теплолюбивые. Еще одна причина такого поведения котов – это ассоциации владельца с матерью. Если котенка воспитывать с первых месяцев его жизни, то он станет воспринимать человека как своего родителя. Именно поэтому домашнее животное ассоциирует тело людей с комфортом, безопасностью и надежностью.

Следующая причина любви котов ко сну прямо на хозяевах – это доверие. Животное считает, что человек не стал бы выбирать для себя опасное и неудобное место для сна, поэтому на его выбор всегда можно положиться. Отдельный аспект – это сон прямо на голове человека. Ветеринары отмечают, что подобная позиция может быть двоякой. Некоторые коты таким образом могут проявлять свое доминантное положение, а другие, наоборот, демонстрируют доверие и преданность. По словам специалистов, эти домашние животные ведут себя схожим образом, если долго живут с большой собакой, они часто залезают и спят прямо на ней.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:44

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