Ветеринары рассказали, почему коты любят спать прямо на своих хозяевах





Специалисты отмечают: коты смотрят на многие вещи достаточно прагматично, поэтому их поведение очень часто можно описать с помощью простых объяснений. Эти домашние животные любят спать прямо на своих хозяевах из-за того, что люди излучают тепло, а ведь данные питомцы крайне теплолюбивые. Еще одна причина такого поведения котов – это ассоциации владельца с матерью. Если котенка воспитывать с первых месяцев его жизни, то он станет воспринимать человека как своего родителя. Именно поэтому домашнее животное ассоциирует тело людей с комфортом, безопасностью и надежностью.Следующая причина любви котов ко сну прямо на хозяевах – это доверие. Животное считает, что человек не стал бы выбирать для себя опасное и неудобное место для сна, поэтому на его выбор всегда можно положиться. Отдельный аспект – это сон прямо на голове человека. Ветеринары отмечают, что подобная позиция может быть двоякой. Некоторые коты таким образом могут проявлять свое доминантное положение, а другие, наоборот, демонстрируют доверие и преданность. По словам специалистов, эти домашние животные ведут себя схожим образом, если долго живут с большой собакой, они часто залезают и спят прямо на ней.