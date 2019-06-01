Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой в бикини

В прошлом году Светлане Бондарчук исполнилось 50 лет, но несмотря на годы, телеведущая радует поклонников подтянутой фигурой. Артистка продолжает участвовать в откровенных фотосессиях, демонстрируя стройные ноги и подтянутый живот. Поклонники заметили, что Бондарчук выглядит моложе своих ровесниц. В записи к снимку звезда призналась, что всегда готова к лету. Фолловеры назвали такой подход правильным, отметив важность нормального веса для здоровья.В первый летний день Светлана Бондарчук опубликовала снимок из бассейна, где позировала в купальнике и шапочке для плавания. Фотографию телеведущая опубликовала вслед за Верой Брежневой и Светланой Лободой, которые похвастались фигурой в пляжных нарядах. Поклонники оценили фигуру телеведущей, отметив ее грациозность.