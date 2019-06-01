Диетолог опровергла миф о вреде молока для людей старше 30 лет





Медик не согласна с версией, которая гласит, что выросшие из «молочного возраста» лица плохо переносят данный продукт. По ее словам, в такую категорию входит половина населения земного шара. Они лишаются фермента, ответственного за переработку лактозы. У этих людей молоко в самом деле плохо перерабатывается и провоцирует диарею и бурление в желудке, поэтому употребление молока им противопоказано.У остальных 50% жителей планеты данный фермент хорошо работает до старости, в связи с чем пить молоко им можно, не боясь каких-либо осложнений. Вместе с таким продуктом полезно употреблять в пищу ягоды клубнику, малину и чернику. Кроме того, молоко - отличный источник белка, поэтому он полезен для спортсменов, желающих нарастить свою мускулатуру.