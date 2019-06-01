Александр Васильев оценил фигуру многодетной Натальи Водяновой

В интервью издания “7 Дней” Александр Васильев прокомментировал образ Натальи Водяновой в Каннах. На красную дорожку помимо прочих нарядов модель выбрала нежное розовое платье, подчеркивающее фигуру. Эксперт заявил, что знаменитость заслуживает уважения за то, что не потеряла форму после пяти беременностей и сбросила все лишние килограммы.На данный момент Наталья Водянова воспитывает 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю Неву, 11-летнего Виктора, а также в браке с бизнесменом Антуаном Арно модель родила Максима и Романа. Поклонники Натальи Водяновой восхищаются ее фигурой, а для многих звезда стала примером для подражания.