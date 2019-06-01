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Александр Васильев оценил фигуру многодетной Натальи Водяновой

Историк моды Александр Васильев в новом интервью оценил фигуру 37-летней многодетной матери Натальи Водяновой. Несмотря на пять беременностей, модель продемонстрировала прекрасную форму, прогулявшись по красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Александр Васильев оценил фигуру многодетной Натальи Водяновой

В интервью издания “7 Дней” Александр Васильев прокомментировал образ Натальи Водяновой в Каннах. На красную дорожку помимо прочих нарядов модель выбрала нежное розовое платье, подчеркивающее фигуру. Эксперт заявил, что знаменитость заслуживает уважения за то, что не потеряла форму после пяти беременностей и сбросила все лишние килограммы.

На данный момент Наталья Водянова воспитывает 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю Неву, 11-летнего Виктора, а также в браке с бизнесменом Антуаном Арно модель родила Максима и Романа. Поклонники Натальи Водяновой восхищаются ее фигурой, а для многих звезда стала примером для подражания.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:16

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