NASA начнет отправлять оборудование на Луну в 2020 году





Ускорение отправки людей на Луну случилось после заявление Дональда Трампа. Президент США отметил, что повторное посещение спутника Земли вернет американцам их былое величие. Именно поэтому NASA сдвинуло дату планируемой высадки на Луну на 4 года, теперь ее планируется совершить в 2024-м. Для этого в 2020 и 2021 годах на спутник отправят оборудование, призванное помочь космонавтам высадиться на поверхности. Оно будет собирать данные об особенностях грунта и уровне радиации.Текущая программа имеет название Artemis. Для ее подготовительного этапа разные компании предоставили 3 уникальных космических корабля, способных доставить технику на Луну. Один из них крупный, два остальных – более компактные. В общей сложности они все доставят на спутник 23 небольших груза с оборудованием. Стоимость этой части миссии – от 77 до 97 млн долларов.Корабль Orbit Beyond приземлится на равнине лунного кратера Mare Imbrium в сентябре 2020 года. Два других аппарата доберутся до спутника в июле 2021-го. Первые люди на Луну отправятся в 2024 году, экипаж будет состоять из мужчины и женщины.