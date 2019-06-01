Названы лучшие способы экономии топлива в автомобиле





Сократить расход горючего несложно при условии применения лишь качественного бензина. Если автомобилист использует топливо сомнительного качества, то его машина рискует потерять мощность, также вероятны поломка мотора и увеличивается потребление бензина.Рекомендуется своевременно менять фильтры и моторное масло, так как в случае износа они повышают трату горючего до 15%. Отдельно можно отметить необходимость разумно прогревать двигатель. На эту процедуру тратится не более двух минут, чего вполне достаточно.Дополнительные 100 килограммов массы в машине требуют литр топлива на 100 километров дороги. Эксперты советуют максимально разгрузить автомобиль для сокращения топливного расхода. Рекомендуется и отказ от резких разгонов и нажимать на педаль акселератора плавно. Движение на повышенной передаче влияет на экономию, в связи с чем важно переключать скорость.