АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые приступы тревоги

Телеведущая Татьяна Арно на своей странице в сети Instagram призналась, что подвергается тяжелым приступам тревоги. Зачастую это происходит на светских вечеринках и в других местах скопления людей.
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые приступы тревоги

В режиме Stories Татьяна Арно показала, как выглядит приступ тихой панической атаки во время звездной вечеринки. Согласно статистике, подобное состояние испытывал на себе хотя бы один взрослый человек. Из-за сбоя в работе нервной системе усиливается чувство необъяснимой тревоги. Татьяна Арно ведет активную социальную жизнь и раньше поклонники не замечали за ней подобной проблемы. В комментариях на странице звезды публика поддержала телеведущую в сложный момент.

Как известно, Татьяна Арно стала известна благодаря программе “Розыгрыш на Первом канале”. С 2011 года артистка находится в браке с журналистом Кириллом Ивановым.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетолог опровергла миф о вреде молока
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые
NASA начнет отправлять оборудование на
Lady Gaga во время концерта запуталась
Названы лучшие способы экономии топлива
Жасмин впервые за долгое время
Роскомнадзор посоветовал родителям не
Поклонники сравнили Настю Каменских с
Психологи рассказали о ключевых
Наташа Королева отпраздновала 46-летие
Эксперты назвали бренды смартфонов,
«Простительная недостоверность»:
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за
Диетологи озвучили советы по снижению
"Ничего с собой не делала": Кристина
Отказ от никотина и кофеина может
Юлия Барановская призналась, что
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
В Сети показали первые фото
Пользователи Сети массово жалуются на
Стала известна новая версия смерти
Ольга Бузова призналась, что из-за
Диетолог рассказала о диете для
Анфиса Чехова удивила подписчиков новым
Дима Дмитренко послал Влада Кадони
Эксперты рассказали об ухудшающих
У Марины Африкантовой начались
NASA опубликовала рентгеновский снимок
В Сети появились фото парней, с
Иосиф Оганесян встал на защиту съевшей
Просмотреть все новости