Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые приступы тревоги

В режиме Stories Татьяна Арно показала, как выглядит приступ тихой панической атаки во время звездной вечеринки. Согласно статистике, подобное состояние испытывал на себе хотя бы один взрослый человек. Из-за сбоя в работе нервной системе усиливается чувство необъяснимой тревоги. Татьяна Арно ведет активную социальную жизнь и раньше поклонники не замечали за ней подобной проблемы. В комментариях на странице звезды публика поддержала телеведущую в сложный момент.Как известно, Татьяна Арно стала известна благодаря программе “Розыгрыш на Первом канале”. С 2011 года артистка находится в браке с журналистом Кириллом Ивановым.