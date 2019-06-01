Lady Gaga во время концерта запуталась в декорациях и упала

Падение Lady Gaga произошло на недавнем концерте в Лос-Анджелесе, там певица выступала в отеле Park MGM с программой Enigma. Во время исполнения песни Judas звезда должна была аккуратно слезть с железной движущейся декорации, не переставая при этом петь. В этом ей помогали танцоры, находящиеся внизу, так как конструкция достаточно высокая. В последний момент поп-исполнительница зацепилась ногой за часть декорации, потеряла равновесие и стала падать.Ситуацию спасли танцоры артистки, они быстро подхватили Lady Gaga, и та продолжила исполнение песни, ее голос прервался всего на секунду. Чем бы закончился данный инцидент без сторонней помощи – неизвестно. Момент падения певицы заснял один из зрителей, запись он выложил в Instagram.Поклонники Lady Gaga отметили профессионализм не только самой звезды, но и танцоров, которые быстро среагировали и спасли падающую певицу. Также фанаты артистки обратили внимание на пение, ведь оно прекратилось в момент падения, а это говорит о том, что звезда выступает в живую.Напомним, это уже не первое падение Lady Gaga на сцене. Несколько лет назад певица запуталась в платье и упала, но сразу продолжила выступление.