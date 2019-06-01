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Роскомнадзор посоветовал родителям не публиковать снимки с детьми

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать снимки собственных детей в социальных сетях. По мнению ведомства, такие кадры могут быть использованы злоумышленниками.
Роскомнадзор посоветовал родителям не публиковать снимки с детьми

В Роскомнадзоре заявили, что дети имеют право на приватность, как и взрослые. Каждый день в Интернете можно увидеть большое количество фотографий детей, которые публикуют их родители, при этом последние не всегда понимают риски, связанные с этим.

Сотрудники ведомства отметили, что самый негативный момент в этой ситуации - когда снимками начинают интересоваться злоумышленники, в частности педофилы. Также неизвестно, как сами дети в будущем отреагируют на свои изображения в Сети. Кадрами могут воспользоваться их знакомые, к примеру, для травли и издевательств над ребенком.

Ранее Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm в пределах РФ. Причиной этому стала прослушиваемая песня «Рай под тенью сабель» Тимура Муцураева, которую посчитали экстремистской.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:20

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