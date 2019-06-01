Роскомнадзор посоветовал родителям не публиковать снимки с детьми





В Роскомнадзоре заявили, что дети имеют право на приватность, как и взрослые. Каждый день в Интернете можно увидеть большое количество фотографий детей, которые публикуют их родители, при этом последние не всегда понимают риски, связанные с этим.Сотрудники ведомства отметили, что самый негативный момент в этой ситуации - когда снимками начинают интересоваться злоумышленники, в частности педофилы. Также неизвестно, как сами дети в будущем отреагируют на свои изображения в Сети. Кадрами могут воспользоваться их знакомые, к примеру, для травли и издевательств над ребенком.Ранее Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm в пределах РФ. Причиной этому стала прослушиваемая песня «Рай под тенью сабель» Тимура Муцураева, которую посчитали экстремистской.