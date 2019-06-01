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Жасмин впервые за долгое время кардинально сменила имидж и показала челку

Певица Жасмин впервые за долгое время кардинально сменила имидж и предстала перед публикой с челкой. Фотографию с обновленной стрижкой артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Жасмин впервые за долгое время кардинально сменила имидж и показала челку

В свой 41 год певица Жасмин радует поклонников стройной фигурой и элегантностью, подчеркивая красоту изящными нарядами и классическими костюмами. Облегающие платья и откровенные наряды артистка надевает очень редко, отдавая предпочтение сдержанности. Особой гордостью Жасмин являются ее длинные темные волосы, которые она иногда стригла или меняла оттенок. Лишь недавно поклонники дождались кардинальных перемен в образе, когда певица сделала цвет более насыщенным, обрезала челку и убрала объем.

В комментариях поклонники отметили, что Жасмин стала выглядеть на десятки лет моложе благодаря новой прическе. Публика сравнила звезду с актрисой Пенелопой Крус, отметив невероятное сходство.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:28

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