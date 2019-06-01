АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Наташа Королева отпраздновала 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Певице Наташе Королевой исполнилось 46 лет, в честь чего артистка показала стриптиз в сети Instagram. Также стало известно, как звезда отпраздновала собственный день рождения.
Наташа Королева отпраздновала 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Празднование в честь 46-летия Наташи Королевой прошло в кругу друзей, в частности, артистка дала концерт в Академическом театре “Русская песня”. Перед выходом на сцену певица сняла небольшое видео в гримерке, где предстала в коротком костюме и ярком парике. Королева спела песню и станцевала танец с элементами стриптиза, что высоко оценили поклонники. В комментариях фанаты отметили, что певица имеет прекрасную фигуру. Супруг звезды Сергей Глушко одним из первых поздравил возлюбленную с днем рождения.

На концерт артистки собрались многие отечественные звезды, среди которых семья Стаса Михайлова, Ида Достман и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. После торжественного мероприятия Наташа Королева планирует провести вечеринку в узком кругу друзей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетолог опровергла миф о вреде молока
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые
NASA начнет отправлять оборудование на
Lady Gaga во время концерта запуталась
Названы лучшие способы экономии топлива
Жасмин впервые за долгое время
Роскомнадзор посоветовал родителям не
Поклонники сравнили Настю Каменских с
Психологи рассказали о ключевых
Наташа Королева отпраздновала 46-летие
Эксперты назвали бренды смартфонов,
«Простительная недостоверность»:
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за
Диетологи озвучили советы по снижению
"Ничего с собой не делала": Кристина
Отказ от никотина и кофеина может
Юлия Барановская призналась, что
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
В Сети показали первые фото
Пользователи Сети массово жалуются на
Стала известна новая версия смерти
Ольга Бузова призналась, что из-за
Диетолог рассказала о диете для
Анфиса Чехова удивила подписчиков новым
Дима Дмитренко послал Влада Кадони
Эксперты рассказали об ухудшающих
У Марины Африкантовой начались
NASA опубликовала рентгеновский снимок
В Сети появились фото парней, с
Иосиф Оганесян встал на защиту съевшей
Просмотреть все новости