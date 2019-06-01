Наташа Королева отпраздновала 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Празднование в честь 46-летия Наташи Королевой прошло в кругу друзей, в частности, артистка дала концерт в Академическом театре “Русская песня”. Перед выходом на сцену певица сняла небольшое видео в гримерке, где предстала в коротком костюме и ярком парике. Королева спела песню и станцевала танец с элементами стриптиза, что высоко оценили поклонники. В комментариях фанаты отметили, что певица имеет прекрасную фигуру. Супруг звезды Сергей Глушко одним из первых поздравил возлюбленную с днем рождения.На концерт артистки собрались многие отечественные звезды, среди которых семья Стаса Михайлова, Ида Достман и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. После торжественного мероприятия Наташа Королева планирует провести вечеринку в узком кругу друзей.