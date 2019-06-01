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Эксперты назвали бренды смартфонов, которые могут «умереть» в ближайшее время

Эксперты провели анализ последних тенденций на мировом рынке смартфонов и назвали бренды, которые могут «умереть» в ближайшее время. В зоне риска оказались Huawei, LG, HTC и Meizu.
Эксперты назвали бренды смартфонов, которые могут «умереть» в ближайшее время

Ситуация вокруг властей США и китайской компании Huawei является одной из главных тем последних месяцев. Внесение корпорации в черный список уже успело оказать существенное влияние на данный бренд, поэтому он может «умереть» в ближайшее время. Недавно Google прекратила сотрудничество с Huawei, из-за чего последняя больше не будет получить обновления Android для своих смартфонов. Именно поэтому китайцы заявили о начале создания собственной операционной системы, но эксперты скептически относятся к перспективам компании.

Следующий бренд, способный «умереть» в ближайшее время – это LG. Мобильное подразделение уже давно является самым убыточным во всей структуре компании, за последние 4 года был только один квартал, где была получена прибыль. Качество устройств стремительно падает, а покупатели теряют доверие к этой марке.

HTC также в скором времени может «умереть». Смартфоны бренда уже давно не пользуются большим спросом, а теперь их еще и сложно найти на полках магазинов. Последняя марка, находящаяся на грани коллапса – это Meizu. Данный китайский бренд мог прекратить существование уже в 2019 году, но его спасла правительственная помощь, позволившая компании удержаться на плаву.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:48

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