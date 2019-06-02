Картину выходца из России Сержа Полякова продали во Франции за €390 тысяч



Un tableau de Serge Poliakoff vendu 390 000 euros à Deauville via @fbleubnormandie https://t.co/qXeCOlL6LK pic.twitter.com/ygNBoXehy7 — France Bleu (@francebleu) 1 июня 2019 г.

Серж Поляков является выходцем из Российской империи, ее он покинул в 1918 году. После этого будущий художник несколько лет странствовал по странам Европы и зарабатывал на жизнь игрой на гитаре, чуть позже он поселился в Париже. Именно там им была написана картина "Gris, vert bleu", оказавшая большое влияние на жанр живописи ар-брют (необработанное искусство).Торги состоялись 31 мая в аукционном доме Tradart. Начальная стоимость картины Сержа Полякова составляла 150-180 тысяч долларов, но в итоге ее продали за 390 тысяч. Такую сумму за произведение искусства выложил собиратель из Люксембурга. Данную картину выходец из России написал в 1955 году в Париже. На данном мероприятии были представлены работы авторов, оказавших большое влияние на определенные эпохи в живописи и сформировали новые направления.Напомним, Сержа Полякова принято относить к интернациональному кругу художников «Парижская школа». Он был близко знаком с Василием Кандинским, последний оказал огромное виляние на его творчество. В юности выходец из России закончил художественную академию Гранд-Шомьер.