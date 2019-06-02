АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Картину выходца из России Сержа Полякова продали во Франции за €390 тысяч

Картину Сержа Полякова, выходца из России, продали за 390 тысяч евро. Произведение называется «Gris, vert bleu(«Серо-зелено-голубой»)», оно было выставлено на торги в аукционном доме Tradart во Франции, и его итоговая цена в два раза превысила первоначальную.
Картину выходца из России Сержа Полякова продали во Франции за €390 тысяч

Серж Поляков является выходцем из Российской империи, ее он покинул в 1918 году. После этого будущий художник несколько лет странствовал по странам Европы и зарабатывал на жизнь игрой на гитаре, чуть позже он поселился в Париже. Именно там им была написана картина "Gris, vert bleu", оказавшая большое влияние на жанр живописи ар-брют (необработанное искусство).

Торги состоялись 31 мая в аукционном доме Tradart. Начальная стоимость картины Сержа Полякова составляла 150-180 тысяч долларов, но в итоге ее продали за 390 тысяч. Такую сумму за произведение искусства выложил собиратель из Люксембурга. Данную картину выходец из России написал в 1955 году в Париже. На данном мероприятии были представлены работы авторов, оказавших большое влияние на определенные эпохи в живописи и сформировали новые направления.

Напомним, Сержа Полякова принято относить к интернациональному кругу художников «Парижская школа». Он был близко знаком с Василием Кандинским, последний оказал огромное виляние на его творчество. В юности выходец из России закончил художественную академию Гранд-Шомьер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Делайте сумасшедшие вещи»: Выбежавшая
В Хабаровске при пожаре в частном доме
Певица Ферджи подала на развод с Джошем
Устаревший Chevrolet Corvette
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо
Xiaomi может выпустить первый смартфон
Борис Хвошнянский рассказал, почему
Картину выходца из России Сержа
Эксперты назвали 6 помогающих бороться
Названы самые знаменитые собаки-артисты
В России вступили в силу новые правила
Смартфоны Moto Z4 Play и Z4 Force не
Эксперты рассказали, как быстро
Яна Чурикова надела на съемки передачи
Бета-версия EMUI 9.1 появилась в
Apple увеличила лимит на загрузку
«Быстро проходит время»: Светлана
Дочь Алсу передала выигрыш на шоу
Лекарства от изжоги могут привести к
Светлана Бондарчук похвасталась
Ветеринары рассказали, почему коты
Honor выпустил колонку, названную в
Александр Васильев оценил фигуру
Диетолог опровергла миф о вреде молока
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые
NASA начнет отправлять оборудование на
Lady Gaga во время концерта запуталась
Названы лучшие способы экономии топлива
Жасмин впервые за долгое время
Роскомнадзор посоветовал родителям не
Просмотреть все новости