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Диетологи озвучили советы по снижению аппетита

Диетологи составили список советов, которые помогут уменьшить аппетит без вреда для здоровья и фигуры. Медики назвали несколько приемов, которые действуют как на физиологический голод, так и на психологический.
Диетологи озвучили советы по снижению аппетита

Чистка зубов или полоскание рта помогает уменьшить аппетит, поскольку после таких манипуляций любая еда будет казаться невкусной. Кофе, теплая вода или травяной чай поможет существенно уменьшить чувство голода. Однако диетологи не рекомендуют увлекаться этим способом и не заменять напитками полноценный прием пищи. Аэробные или силовые упражнения тоже снижают аппетит, однако в последующий прием пищи необходимо следить за количеством съеденного. Избавляет от аппетита запах испорченной еды или сон, а также эксперты советуют вызвать чувство отвращения, почистив унитаз или слив.

Чтобы не набирать лишний вес, можно утолить голод супом, отказаться от сладостей и сахара или съесть свою порцию очень медленно. Избавиться от голода на длительный срок поможет насыщение пищевыми волокнами и протеином.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:27

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