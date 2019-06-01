Отказ от никотина и кофеина может мешать выздоровлению пациента





Состояние организма после отказа от никотина и кофеина называется абстиненцией. Каждый человек по-разному реагирует на это, но в целом симптомы схожие: головная боль, тошнота, рвота и диарея. Такое состояние может продолжаться до двух недель, что существенно осложняет диагностирование реальных проблем, так как они имеют схожие проявления, и идентификация болезни может произойти неправильно. Похожие симптомы имеют менингит, внутричерепное кровоизлияние и энцефалит.Ученые провели исследование на 483 добровольцах в возрасте от 18 до 93 лет. У 64% людей, испытывающих отказ от никотина, было замечено повышение возбужденности. Это провоцировало смещение трахеальной трубки в 14% случаев, тогда как у некурящих - в 3%. Резкий отказ от кофеина приводит к сонливости, тошноте, рвоте, головной боли и частой диарее.Ученые отмечают: заблаговременная борьба с абстиненцией не только улучшит самочувствие пациентов, но и поможет врачам ставить правильные диагнозы, а медперсоналу меньше времени уделять на дополнительное слежение за больным. Для этого необходимо использовать заменяющие препараты с меньшим содержанием никотина и кофеина.