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Отказ от никотина и кофеина может мешать выздоровлению пациента

Реакция организма на отказ от никотина и кофеина приводит к неприятным ощущениям у людей, но мало кто думал, что такая ситуация может мешать выздоровлению пациента в отделении интенсивной терапии. Ученые провели исследование и установили последствия этого фактора.
Отказ от никотина и кофеина может мешать выздоровлению пациента

Состояние организма после отказа от никотина и кофеина называется абстиненцией. Каждый человек по-разному реагирует на это, но в целом симптомы схожие: головная боль, тошнота, рвота и диарея. Такое состояние может продолжаться до двух недель, что существенно осложняет диагностирование реальных проблем, так как они имеют схожие проявления, и идентификация болезни может произойти неправильно. Похожие симптомы имеют менингит, внутричерепное кровоизлияние и энцефалит.

Ученые провели исследование на 483 добровольцах в возрасте от 18 до 93 лет. У 64% людей, испытывающих отказ от никотина, было замечено повышение возбужденности. Это провоцировало смещение трахеальной трубки в 14% случаев, тогда как у некурящих - в 3%. Резкий отказ от кофеина приводит к сонливости, тошноте, рвоте, головной боли и частой диарее.

Ученые отмечают: заблаговременная борьба с абстиненцией не только улучшит самочувствие пациентов, но и поможет врачам ставить правильные диагнозы, а медперсоналу меньше времени уделять на дополнительное слежение за больным. Для этого необходимо использовать заменяющие препараты с меньшим содержанием никотина и кофеина.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:13

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