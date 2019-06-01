Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова рассталась с женихом накануне свадьбы после избиения

«Он поднял на меня руку, поэтому росписи не будет. Я так решила. Я хочу достойную семью, хочу подавать хороший пример детям. Я не считаю, что Виктор хороший отец, у него есть маленький сын. Поэтому приняла такое решение», - заявила экс-участница «Дома-2» репортерам.

В Сети появилось свежее интервью с экс-избранницей Александра Гобозова, в котором она заявила, что приняла весьма непростое для себя решение. По словам Ольги, она поставила точку в отношениях с парнем, за которого через четыре дня должна была выйти замуж. Нужно сказать, что Жарикову очень огорчило такое развитие событий, ведь все ее родные готовились к мероприятию, и уже даже оплатили бронь в роскошном ресторане.Как стало известно, будущий супруг звезды «Дома-2» за четыре дня до бракосочетания неожиданно избил ее. Сама Ольга не единожды рассказывала поклонникам и журналистам о том, что у ее молодого человека очень непростой характер, поэтому она время от времени пыталась вразумить мужчину. Как видно, все попытки Жариковой оказались тщетными.Также Жарикова сообщила журналистам, что ее бывший избранник по-прежнему пытается вернуть ее любовь и ежедневно просит за произошедшее прощение. Однако Ольга настроена твердо, поэтому не готова принимать обратно мужчину, который позволил себе поднять на нее руку, сообщает Starhit