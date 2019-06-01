Поклонники сравнили Настю Каменских с Ким Кардашьян

Потап и Настя Каменских неожиданно поженились, пригласив на свадьбу около 250 гостей. После праздника, который отмечали два дня, молодожены отправились в медовый месяц. Певица публикует в социальных сетях фотографии в купальнике, показывая загорелую фигуру. В комментариях под последними записями артистки поклонники сравнили ее с известной американской теледивой Ким Кардашьян. На все комплименты Каменских ответила благодарностью, выразив признательность публике, которая разделяет ее счастье и следит за творчеством.Алексей Потапенко, также известный как Потап, отметил, что они уже вернулись из отпуска, но медовый месяц продолжается. Влюбленные уехали в разные города из-за концертов, в частности, Потап со своей командой отправился в Одессу.