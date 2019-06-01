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Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за 25 тысяч долларов

В Гонконге прошел аукцион, на котором были проданы часы из золота, которые в прошлом принадлежали Брюсу Ли, известному актеру, режиссеру и мастеру боевых искусств. Известно, что он передал их Хербу Джексону, своему товарищу, которого он обучал.
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за 25 тысяч долларов

Золотые часы, которые раньше носил Брюс Ли, были приобретены за 25 тысяч долларов. То, что они действительно ранее принадлежали звезде, подтверждается письмом, которое написал сын Джексона, Марк. Также лот содержал снимки, где запечатлен Брюс Ли в процессе съемок «Команды разрушителей», на руке у него хорошо видны эти часы.
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за 25 тысяч долларов

Известно, что Брюс Ли коллекционировал часы, многие из которых он подарил близким друзьям и коллегам. Эти часы, выпущенные под маркой Universal Geneve Polerouter, имеющие диаметр 35 мм и кожаный ремешок, были произведены в 50-х годах двадцатого века. В 1968 году актер отдал их своему ученику и товарищу Хербу Джексону.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 18:34

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