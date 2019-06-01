"Ничего с собой не делала": Кристина Асмус рассекретила десять фактов о себе

Супруга Гарика Харламова разместила под новым снимком пост с фактами о себе, отметив, что он оказался десятым - "юбилейным". "С ума сойти, уже 100 секретов о себе рассказала", - написала Асмус и ниже призналась: не может позволить себе выбросить ничего из окна автомобиля. Звезда театра и кино любит морепродукты, но ей не нравится, когда посетители ресторанов подходят к аквариуму, требуя от официанта "сварить вон того гада". Жена шоумена может пройти какой-нибудь интернет-тест или опрос время от времени. Она не любит открывать косметические средства, где нужно надавить на крышку, а только потом открывать. Это занятие Асмус называет "бесячим".Знаменитость за всю свою жизнь не прибегала к услугам пластических хирургов: "Ничего с собой не делала". Несколько раз артистка наращивала ресницы и отбеливала зубы. В списке признаний оказались симулирование обморока, нетерпение к следам от купальника на теле, поиск конфет красного цвета на ресепшн, раздражение, когда люди надевают военную форму в День Победы, ходят так по улицам и публикуют снимки в этом виде в Сети. Последний факт кажется актрисе полным "трэшем".Подписчики Кристины Асмус заподозрили кумира в нечестности. Некоторые из них отметили, что нос и губы сейчас, по-сравнению с периодом, когда она снималась в "Интернах", выглядят совсем по-другому. Публикация актрисы за несколько часов получила более 90 тысяч отметок "Нравится".