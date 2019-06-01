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"Ничего с собой не делала": Кристина Асмус рассекретила десять фактов о себе

Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками 10-ю фактами о себе. В Instagram она рассказала о вещах, которые больше всего вызывают у нее раздражение и откровенно призналась, какими процедурами для красоты пользовалась.

"Ничего с собой не делала": Кристина Асмус рассекретила десять фактов о себе

Супруга Гарика Харламова разместила под новым снимком пост с фактами о себе, отметив, что он оказался десятым - "юбилейным". "С ума сойти, уже 100 секретов о себе рассказала", - написала Асмус и ниже призналась: не может позволить себе выбросить ничего из окна автомобиля. Звезда театра и кино любит морепродукты, но ей не нравится, когда посетители ресторанов подходят к аквариуму, требуя от официанта "сварить вон того гада". Жена шоумена может пройти какой-нибудь интернет-тест или опрос время от времени. Она не любит открывать косметические средства, где нужно надавить на крышку, а только потом открывать. Это занятие Асмус называет "бесячим".
"Ничего с собой не делала": Кристина Асмус рассекретила десять фактов о себе

Знаменитость за всю свою жизнь не прибегала к услугам пластических хирургов: "Ничего с собой не делала". Несколько раз артистка наращивала ресницы и отбеливала зубы. В списке признаний оказались симулирование обморока, нетерпение к следам от купальника на теле, поиск конфет красного цвета на ресепшн, раздражение, когда люди надевают военную форму в День Победы, ходят так по улицам и публикуют снимки в этом виде в Сети. Последний факт кажется актрисе полным "трэшем".

Подписчики Кристины Асмус заподозрили кумира в нечестности. Некоторые из них отметили, что нос и губы сейчас, по-сравнению с периодом, когда она снималась в "Интернах", выглядят совсем по-другому. Публикация актрисы за несколько часов получила более 90 тысяч отметок "Нравится".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:20

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