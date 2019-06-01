Ольга Бузова призналась, что из-за жесткого графика уснула в лифте

«Уснуть в лифте - Спать хочу. 9 утра, а я еще не ложилась, всё в дороге. Сколько Оль на этом фото хотят спать?» - написала под снимком певица.

Gосле развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым Бузова начала посвящать всю себя работе. Практически каждый день Ольга снимается в различных телешоу, ведет скандально-известную телестройку «Дом-2», записывает новые песни и ездит по стране со своими концертами, что, в конечном счете, не оставляtт ей времени на нормальный отдых.Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в лифте. На снимке Ольга спит, в чем певица тут же поспешила признаться поклонникам.Оказывается, что Бузова в компании своего директора, только прилетев из Симферополя, тут же отправились в Ялту, где уже сегодня вечером Ольга даст очередной концерт. Как стало известно, в этот раз восходящая певица будет выступать в санаторно-курортном комплексе под названием «Mriya Resort».Многие фолловеры обратили внимание на новое фото Бузовой. Один за другим они принялись советовать Ольге устроить себе отпуск и хоть на несколько недель напрочь забыть о работе.