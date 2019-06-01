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Юлия Барановская призналась, что мечтает о свадьбе

В студии шоу “Все к лучшему” телеведущая Юлия Барановская призналась, что мечтает о свадьбе. Артистка подняла тему сожительства, рассказав о своем опыте с футболистом Андреем Аршавиным.
Юлия Барановская призналась, что мечтает о свадьбе

Долгие годы Юлия Барановская прожила с футболистом Андреем Аршавиным, но пара не узаконила свои отношения. Звезды воспитывали троих детей, но в 2013 году решили расстаться. В студии вечернего шоу “Все к лучшему” на “Русском радио”, где артистка является ведущей, она призналась, что загорелась идеей замужества. Также знаменитость посоветовала не верить, когда женщина говорит, что не хочет выходить замуж. Барановская призналась, что Аршавин предлагал ей свадьбу, но в тот момент она находилась на сохранении с первым ребенком. Телеведущая думала исключительно о беременности, отметив про себя, что штамп в паспорте можно поставить и потом.

Мать Юлии Барановской тоже много лет сожительствовала с партнерами. По словам звезды, в таком случае очень удобно расходиться, оставив детей с собой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:05

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