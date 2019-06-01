«Простительная недостоверность»: Критики высказали мнение о «Чернобыле»





Причину успеха мини-сериала «Чернобыль» еще предстоит до конца осознать. Возможно, проект вышел в нужное время, ведь многие зрители разочаровались финалом «Игры престолов», и поэтому реалистичная и пугающая новинка, рассказывающая о настоящей трагедии, оказалась как нельзя кстати. Сейчас мини-сериал имеет 98% на портале Rotten Tomatoes и занимает первую строчку на Imdb, где имеет рейтинг 9,7 баллов.Критики положительно встретили «Чернобыль» и отметили, что картина поражает в первую очередь своей атмосферой. Человеческие переживания, ужас, страх, борьба с неизвестным и невидимым врагом - все это грамотно удалось передать создателям сериала. В проекте существуют неточности, но они не влияют на общую картину происходящего. После каждой серии выходит специальный подкаст, в котором создатели прямо рассказывают, какие детали сюжета они придумали для создания большей драматургии.В отличие от западных критиков российские обозреватели более критично отнеслись к «Чернобылю». Сериал очень часто критикуют за выставление советских властей в плохом свете, недостоверность некоторых аспектов сюжета и другие оплошности.