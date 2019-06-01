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Диетолог рассказала о диете для повышения мужской потенции и женского либидо

Известный российский диетолог Елена Ткаченко, сумевшая самостоятельно сбросить 50 кг, рассказала о правильной диете для обоих полов. Специалист уверена: соблюдение простых правил приводит к повышению мужской потенции и женского либидо.
Диетолог рассказала о диете для повышения мужской потенции и женского либидо

Диетолог недавно показала удивительный результат, с помощью собственной диеты она сбросила 50 кг. Подобная ситуация доказала специалисту, что ее взгляды на вопросы похудения являются эффективными, поэтому она доработала свою диету, помогающую людям не только сохранять свое здоровье, но и повышать мужскую потенцию и женское либидо.

Главная ошибка большинства людей, отмечает диетолог, - это несоблюдение режима приема пищи, что приводит к нарушению пищеварения и регулярному перееданию. К другим основным проблемам специалист отнесла большое количество углеводов, а также употребление полуфабрикатов. Из рациона необходимо исключить фаст-фуд, алкоголь, газировки, соусы, энергетики, соки в пакетах и колбасу.

Елена Ткаченко отмечает: куриное мясо негативно влияет на мужскую потенцию, поэтому от него лучше отказаться. Употребление шашлыка тоже стоит свести к минимуму. Мясо нужно не жарить, а варить или запекать. Для улучшения потенции в ежедневном рационе должны быть молочные продукты, овощи, орехи, каши, морепродукты, баранина и говядина. Женщинам для сохранения либидо нужно сводить к минимуму употребление красного мяса, сообщает ProGorodSamara.ru.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:30

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