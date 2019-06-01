Дима Дмитренко послал Влада Кадони из-за выяснения ведущим «Дома-2», почему участник не ходит на «стройку»
Любимый супруг «бренда» реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко начал перенимать повадки своей жены и стал настолько дерзким, что позволяет себе посылать ведущих проекта. Отметим, что выпад молодого отца в сторону руководства телестройки шокировал не только коллектив, но и телезрителей шоу.
За годы нахождения на телепроекте «Дом-2» Дмитренко приходилось терпеть разное отношение со стороны своих коллег и ведущих реалити. Изначально к Дмитрию относились хорошо, однако когда коллектив понял, что Рапунцель просто использует его, ребята тут же начали издеваться над ним.
Стоит отметить, что только благодаря тому, что Дмитренко и Рапунцель почти всегда жили отдельно от своих коллег по съемочной площадке «Дом-2», им удавалось избегать серьезных конфликтов с ними. Впрочем, перебравшись в общий дом, Дмитрию и Ольге снова пришлось столкнуться с рядом проблем, которые зачастую касались неуважительного отношения ребят к ним.
И если не так давно Рапунцель наконец-таки удалось немного наладить общение с коллективом, то Дмитренко снова начал позволять себе лишнее. В социальных сетях появился видеоролик, на котором Дмитрий, окончательно зазнавшись, прямо во время Семейного совета послал ведущего «Дома-2» Влада Кадони, после чего спокойно покинул Лобное.
Нужно сказать, что Дмитренко всегда, несмотря на сложность ситуации, старался держать субординацию, поэтому его слова шокировали всех присутствующих на Лобном месте. К слову, зайдя в дом, Дмитренко заявил, что хочет покинуть проект.
За годы нахождения на телепроекте «Дом-2» Дмитренко приходилось терпеть разное отношение со стороны своих коллег и ведущих реалити. Изначально к Дмитрию относились хорошо, однако когда коллектив понял, что Рапунцель просто использует его, ребята тут же начали издеваться над ним.
Стоит отметить, что только благодаря тому, что Дмитренко и Рапунцель почти всегда жили отдельно от своих коллег по съемочной площадке «Дом-2», им удавалось избегать серьезных конфликтов с ними. Впрочем, перебравшись в общий дом, Дмитрию и Ольге снова пришлось столкнуться с рядом проблем, которые зачастую касались неуважительного отношения ребят к ним.
И если не так давно Рапунцель наконец-таки удалось немного наладить общение с коллективом, то Дмитренко снова начал позволять себе лишнее. В социальных сетях появился видеоролик, на котором Дмитрий, окончательно зазнавшись, прямо во время Семейного совета послал ведущего «Дома-2» Влада Кадони, после чего спокойно покинул Лобное.
Нужно сказать, что Дмитренко всегда, несмотря на сложность ситуации, старался держать субординацию, поэтому его слова шокировали всех присутствующих на Лобном месте. К слову, зайдя в дом, Дмитренко заявил, что хочет покинуть проект.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:18