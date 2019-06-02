Борис Хвошнянский рассказал, почему распался его первый брак





Борис Хвошнянский был одержим идеей связать свою жизнь с профессией актера, поэтому после неудачной попытки поступления в ЛГИТМиК он не оставил этой идеи и пробовал снова. Для этого ему пришлось сбежать в «самоволку». Дослужив в армии, он стал учиться актерскому мастерству. В это время он познакомился со своей будущей женой Ольгой. Их отношения продлились в общей сложности 11 лет, из них 7 лет в официальном браке. В 1998 году у них родился сын Марк. Супруга сосредоточила своё внимание на ребенке, именно по этой причине по мнению Хвошнянского, семья распалась.На съемках фильма «Танцор» он познакомился с Юлией Шариковой. Постепенно между ними закрутился роман, и до настоящего момента отношения продолжаются. Пара воспитывает двоих детей. Возможно, именно неудача в первом браке мешает Хвошнянскому принять решение об узаконивании отношений с Юлией Шариковой.