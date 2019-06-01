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У Марины Африкантовой начались серьезные проблемы с волосами

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова не скрывает, что неоднократно наращивала волосы. Девушка долгое время красится в блонд, а теперь из-за всех косметических процедур рискует потерять свои волосы, призналась бывшая проектанка в Instagram.
У Марины Африкантовой начались серьезные проблемы с волосами

Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова в своем микроблоге в Instagram спросила у своих поклонников советов по уходу за волосами. Девушка призналась, что очень хочет длинные волосы, для этого она даже сняла наращенные и начала отращивать свои. Добиться результата быстро не удалось, после чего звезда "Дома-2" снова прибегла к процедуре наращивания.

Теперь же Марина Африкантова рискует и вовсе лишиться собственных волос, а потому ей требуется уход. Подобрать подходящие средства у блондинки пока не получилось, в чем она и просит помочь своих фолловеров. Волосы, по словам бывшей проектанки, растут, но затем превращаются в подобие мочалки, которую очень тяжело выравнивать.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:56

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