В Сети появились фото парней, с которыми ранее встречалась Саша Черно
В Интернете появились фотографии молодых людей, с которыми ранее участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно состояла в отношениях. Нужно сказать, что поклонники телестройки до последнего не верили в то, что избранница Иосифа Оганесяна до прихода в Периметр с кем-то встречалась.
Некоторые телезрители «Дома-2» по-прежнему не верят в то, что Черно и Оганесян на самом деле любят друг друга и поженились не ради наживы. По мнению фанатов телепроекта, Саша не может нравиться, поэтому многие из них даже называют Иосифа «мазохистом» и «развратником».
До недавнего времени зрители думали, что у Черно Оганесян был первым мужчиной, и именно поэтому она так часто замалчивает его оскорбления. Однако, судя по снимкам, которые на днях появились в Сети, и до проекта Александра жила весьма насыщенной жизнью.
В Интернете появились снимки молодых людей, с которыми ранее встречалась эпатажная звезда «Дома-2». Выяснилось, что первый парень в жизни Черно появился, когда ей было 20 лет, и уже на следующий год Саша планировала выйти за избранника замуж. Вот только до бракосочетания дело так и не дошло.
Впрочем, девушка не стала долго горевать и довольно быстро отыскала себе нового парня. Правда, с этим возлюбленным Черно встречалась на расстоянии, сообщает Ondom2.
К слову, не так давно Александра заявила подписчикам, что хочет наконец-таки всерьез взяться за свою страничку в Instagram, поэтому планирует в ближайшее время избавиться от фотографий, которые считает непозволительными.
Некоторые телезрители «Дома-2» по-прежнему не верят в то, что Черно и Оганесян на самом деле любят друг друга и поженились не ради наживы. По мнению фанатов телепроекта, Саша не может нравиться, поэтому многие из них даже называют Иосифа «мазохистом» и «развратником».
До недавнего времени зрители думали, что у Черно Оганесян был первым мужчиной, и именно поэтому она так часто замалчивает его оскорбления. Однако, судя по снимкам, которые на днях появились в Сети, и до проекта Александра жила весьма насыщенной жизнью.
В Интернете появились снимки молодых людей, с которыми ранее встречалась эпатажная звезда «Дома-2». Выяснилось, что первый парень в жизни Черно появился, когда ей было 20 лет, и уже на следующий год Саша планировала выйти за избранника замуж. Вот только до бракосочетания дело так и не дошло.
Впрочем, девушка не стала долго горевать и довольно быстро отыскала себе нового парня. Правда, с этим возлюбленным Черно встречалась на расстоянии, сообщает Ondom2.
К слову, не так давно Александра заявила подписчикам, что хочет наконец-таки всерьез взяться за свою страничку в Instagram, поэтому планирует в ближайшее время избавиться от фотографий, которые считает непозволительными.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44