Стала известна новая версия смерти звезды "Возвращения Мухтара" Натальи Юнниковой
Недавно стала известна новая версия смерти российской актрисы Натальи Юнниковой. Медики выяснили, что звезда сериала "Возвращение Мухтара" умерла полтора года назад не из-за инсульта.
Знаменитости не стало осенью 2018 года. Юнникова была в своей квартире, когда потеряла сознание и сильно ударилась головой. Актриса была госпитализирована в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь. После нескольких дней 37-летняя звезда сериалов скончалась, не приходя в сознание.
По данным издания Dialog.Uа, артистка могла умереть не из-за обширного кровоизлияния в мозг, а в результате патологического нарушения сердечного ритма. Последнее, по предположениям, и спровоцировало кардиогенный обморок. На данный момент эта версия остается официально не подтвержденной.
Незадолго до смерти звезда "Возвращения Мухтара" столкнулась с непростыми испытаниями. Она соглашалась на любые роли, так как воспитывала маленького сына одна и старалась обеспечить семью. Юнникова очень сильно переживала предательство любимого человека и из-за этой болезненной связи едва не совершила отчаянный поступок.
Знаменитости не стало осенью 2018 года. Юнникова была в своей квартире, когда потеряла сознание и сильно ударилась головой. Актриса была госпитализирована в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь. После нескольких дней 37-летняя звезда сериалов скончалась, не приходя в сознание.
По данным издания Dialog.Uа, артистка могла умереть не из-за обширного кровоизлияния в мозг, а в результате патологического нарушения сердечного ритма. Последнее, по предположениям, и спровоцировало кардиогенный обморок. На данный момент эта версия остается официально не подтвержденной.
Незадолго до смерти звезда "Возвращения Мухтара" столкнулась с непростыми испытаниями. Она соглашалась на любые роли, так как воспитывала маленького сына одна и старалась обеспечить семью. Юнникова очень сильно переживала предательство любимого человека и из-за этой болезненной связи едва не совершила отчаянный поступок.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:42