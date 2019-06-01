Стала известна новая версия смерти звезды "Возвращения Мухтара" Натальи Юнниковой

Знаменитости не стало осенью 2018 года. Юнникова была в своей квартире, когда потеряла сознание и сильно ударилась головой. Актриса была госпитализирована в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь. После нескольких дней 37-летняя звезда сериалов скончалась, не приходя в сознание.По данным издания Dialog.Uа, артистка могла умереть не из-за обширного кровоизлияния в мозг, а в результате патологического нарушения сердечного ритма. Последнее, по предположениям, и спровоцировало кардиогенный обморок. На данный момент эта версия остается официально не подтвержденной.Незадолго до смерти звезда "Возвращения Мухтара" столкнулась с непростыми испытаниями. Она соглашалась на любые роли, так как воспитывала маленького сына одна и старалась обеспечить семью. Юнникова очень сильно переживала предательство любимого человека и из-за этой болезненной связи едва не совершила отчаянный поступок.