Иосиф Оганесян встал на защиту съевшей тухлый торт Саши Черно

Недавно в Сети поклонники стали высмеивать участницу проекта "Дом-2" Сашу Черно за то, что якобы она съела пропавший торт. Сама девушка все обвинения отрицает, в чем ее решил поддержать и супруг Иосиф Оганесян. По словам проектанта, его жена не ела тот торт, а только сняла сверху крем, но и даже его девушка также не ела, так как он пропал.Теперь Иосиф Оганесян намерен требовать скрины, чтобы доказать распространившиеся слухи. Супруг участницы проекта "Дом-2" Саши Черно отмечает, что в тот момент она под камеры не попала.