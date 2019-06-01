Эксперты рассказали об ухудшающих зрение привычках
Многие знают о том, что регулярное использование компьютеров и гаджетов ведет к ухудшению зрения, но существуют и другие подобные факторы. Эксперты рассказали о вредных привычках, способных негативно сказаться на глазах человека.
Первая из них – это регулярное посещение бассейна без использования защитных очков. Плаванье крайне полезно для здоровья сердца и легких, но хлорированная вода способна привести к ухудшению зрения. Именно поэтому при регулярном посещении бассейна стоит приобрести специальные защитные очки, а также всегда нужно снимать контактные линзы, иначе у человека может начаться бактериальная инфекция.
Регулярное использование разных каплей от покраснений, сухости и напряжения также приводит к ухудшению зрения. Это происходит из-за увеличения износа глазных сосудов и нарушения функционирования данного органа. Следующая привычка крайне необычная и касается конкретно женщин – это использование просроченной косметики. В основном речь о туши, так как ее частицы могут попасть в глазное яблоко и привести к ухудшению зрения.
Не забыли эксперты и за привычную ошибку многих людей – чрезмерное нахождение напротив компьютера и гаджетов. В данном случае проблема возникает из-за постоянного перенапряжения глаз, что приводит к ухудшению зрения. Негативно на него также влияет регулярное курение и нахождение под работающим кондиционером.
Первая из них – это регулярное посещение бассейна без использования защитных очков. Плаванье крайне полезно для здоровья сердца и легких, но хлорированная вода способна привести к ухудшению зрения. Именно поэтому при регулярном посещении бассейна стоит приобрести специальные защитные очки, а также всегда нужно снимать контактные линзы, иначе у человека может начаться бактериальная инфекция.
Регулярное использование разных каплей от покраснений, сухости и напряжения также приводит к ухудшению зрения. Это происходит из-за увеличения износа глазных сосудов и нарушения функционирования данного органа. Следующая привычка крайне необычная и касается конкретно женщин – это использование просроченной косметики. В основном речь о туши, так как ее частицы могут попасть в глазное яблоко и привести к ухудшению зрения.
Не забыли эксперты и за привычную ошибку многих людей – чрезмерное нахождение напротив компьютера и гаджетов. В данном случае проблема возникает из-за постоянного перенапряжения глаз, что приводит к ухудшению зрения. Негативно на него также влияет регулярное курение и нахождение под работающим кондиционером.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:10