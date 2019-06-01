Николай Должанский прокомментировал предполагаемую измену в семье Рапунцелей
Хедлайнер телепроекта "Дом-2" Николай Должанский отреагировал на новости об измене, произошедшей в семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. В Сети блогер написал по этому поводу стихотворение с использованием нецензурной лексики.
Николай Должанский не обошел стороной свою бывшую избранницу Ольгу Рапунцель, которая была его возлюбленной на Сейшельских островах. В Сети блогер написал о ней и ее муже стихотворение с использованием нецензурной лексики. Таким образом хедлайнер хотел показать свою реакцию на новость об измене в семье "бренда" реалити-шоу.
Стоит отметить, что не так давно Николай Должанский нелицеприятно высказался и в адрес телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ольги Бузовой. Блогер отметил, что "покончил с пагубным пристрастием к горячительным напиткам".
Николай Должанский не обошел стороной свою бывшую избранницу Ольгу Рапунцель, которая была его возлюбленной на Сейшельских островах. В Сети блогер написал о ней и ее муже стихотворение с использованием нецензурной лексики. Таким образом хедлайнер хотел показать свою реакцию на новость об измене в семье "бренда" реалити-шоу.
Стоит отметить, что не так давно Николай Должанский нелицеприятно высказался и в адрес телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ольги Бузовой. Блогер отметил, что "покончил с пагубным пристрастием к горячительным напиткам".
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:30