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Анфиса Чехова удивила подписчиков новым пляжным аксессуаром

Анфиса Чехова показала подписчикам фото козырька от солнца, который помогает сделать загар ровным и при этом не вызывает пигментацию лица. Подписчики высоко оценили этот элемент пляжного гардероба.
Анфиса Чехова удивила подписчиков новым пляжным аксессуаром

Анфиса Чехова на данный момент отдыхает в Анталии, куда отправилась, чтобы отметить день рождения сына и отдохнуть. В Сети она регулярно публикует фотографии с курорта. На этот раз она разместила снимок на своей странице в Instagram, где она позирует в солнцезащитном козырьке, закрывающем ей все лицо, с подносом фруктов, похожих на черешню или вишню.

Телеведущая оставила забавную подпись к своей публикации о том, что это тот самый образ, в котором ее хотели бы видеть все мужчины – без одежды, услужливой и в «наморднике».

Подписчики подхватили ноту юмора и продолжили обсуждение образа звезды в том же ключе: «Наверное, дублершу нашла себе, только та лицом не вышла», «Анфиса - Дарт Вейдер», «Я думала, зачем Анфиса ведро для льда на голову надела?»



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:23

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