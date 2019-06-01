Анфиса Чехова удивила подписчиков новым пляжным аксессуаром

Анфиса Чехова на данный момент отдыхает в Анталии, куда отправилась, чтобы отметить день рождения сына и отдохнуть. В Сети она регулярно публикует фотографии с курорта. На этот раз она разместила снимок на своей странице в Instagram, где она позирует в солнцезащитном козырьке, закрывающем ей все лицо, с подносом фруктов, похожих на черешню или вишню.Телеведущая оставила забавную подпись к своей публикации о том, что это тот самый образ, в котором ее хотели бы видеть все мужчины – без одежды, услужливой и в «наморднике».Подписчики подхватили ноту юмора и продолжили обсуждение образа звезды в том же ключе: «Наверное, дублершу нашла себе, только та лицом не вышла», «Анфиса - Дарт Вейдер», «Я думала, зачем Анфиса ведро для льда на голову надела?»