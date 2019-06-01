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Дима Дмитренко заявил, что встречался с Машей Кохно «ради хайпа»

Участник телепроекта «Спаси свою любовь» Дмитрий Дмитренко признался, почему в свое время изменил Ольге Рапунцель. По словам молодого отца, он встречался с бывшей героиней реалити-шоу «Дом-2» Марией Кохно «ради хайпа».

Дима Дмитренко заявил, что встречался с Машей Кохно «ради хайпа»

Не секрет, что на протяжении года Дмитренко скрывал от Рапунцель, что в свое время предал ее, и только полиграфологам удалось «заставить» мужчину во всем признаться супруге. Сейчас Дмитрий не замалчивает связь с Марией, однако неожиданно начал настаивать на совершенно иной версии случившегося.

По словам героя телешоу «Спаси свою любовь», он специально выкладывал в социальные сети фотографии и видеоролики с Кохно, а также отсылал блондинке различные голосовые сообщения и записи. Дмитренко указывает на том, что делал все это только «ради хайпа».

Также Дмитрий заявляет, что отродясь не рассматривал Марию всерьез, и даже если бы они с Ольгой развелись, он бы никогда не стал строить отношения с экс-участницей «Дома-2». Объяснил свои слова Дмитренко довольно просто. По словам молодого отца, ему не нужна девушка, которая встречается сразу с несколькими парнями.

Дима Дмитренко заявил, что встречался с Машей Кохно «ради хайпа»

Оказывается, что во время связи с супругом Рапунцель Кохно параллельно встречалась с бывшим избранником ее младшей сестры Алены Савкиной – Ильей Яббаровым, а также экс-героем «Дома-2» Андреем Денисовым.

По всей видимости, Ольга поверила словам Дмитрия, если простила его, даже когда ей предоставили доказательства того, что супруг не единожды оскорблял ее в то время, пока она носила под сердцем его ребенка.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:27

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