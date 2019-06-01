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Эксперты рассказали о влиянии внедрения 5G на развитие дополненной реальности

Многие страны мира готовятся к внедрению на своей территории 5G, что даст серьезный толчок для развития других технологий. Эксперты рассказали о том, как появление беспроводных сетей нового поколения скажется на улучшении дополненной реальности (AR).
Эксперты рассказали о влиянии внедрения 5G на развитие дополненной реальности

Развитие многих технологий очень часто зависит от того, как идет прогресс в смежных областях науки и техники. Похожая ситуация сложилась между AR и 5G. Первая, в отличие от виртуальной реальности (VR), требует намного большей производительности устройств, а также стабильного, быстрого и надежного выхода в Интернет. Беспроводные сети текущего поколения (4G) не способны в полной мере раскрыть потенциал AR.

Именно поэтому выход 5G может оказать серьезное влияние на развитие дополненной реальность, хотя она уже сейчас активно используется во многих сферах жизни людей. Несмотря на это, современные варианты AR являются простыми и нетребовательными, так как производители сталкиваются с техническими и сетевыми ограничениями. Появление 5G не только обеспечит надежный и быстрый интернет, но и позволит размещать мощности для обработки данных в облачных сервисах, что сделает возможным использование дополненной реальности даже на бюджетных устройствах.

В 2018 году рынок AR эксперты оценили в 5,91 млрд долларов, но уже в 2025-м этот показатель может вырасти до 198 млрд. В большой мере подобный прогноз связан именно с повсеместным внедрением 5G.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:35

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