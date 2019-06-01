Эксперт Элейн Лю: Кейт Миддлтон стремилась оказаться в королевской семье

Королевский эксперт в эфире канадского шоу The Social рассказала, как целенаправленно пыталась стать супругой одного из внуков королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон. Она познакомилась с принцем Уильямом в университете Сент-Эндрюс, но перешла туда учиться только после новости о том, что в это заведение поступает наследник британского престола. По словам Элейн Лю, так поступала не только она, но и многие другие девушки.В университете Миддлтон очень тесно сблизилась со своим будущим супругом, и никто не видел, чтобы она общалась со своими старыми друзьями. Девушки, стремящиеся стать королевскими особами, разрывают связи со своими старыми знакомыми, отметила специалист. Меган Маркл повела себя таким же образом. Герцогиня Сассекская не встречается со своим прежним окружением и даже с родственниками у нее напряженные отношения.