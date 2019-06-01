АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Эксперт Элейн Лю: Кейт Миддлтон стремилась оказаться в королевской семье

Имена Кейт Миддлтон и Меган Маркл стали известны только после их романов с британскими принцами. По словам эксперта Элейн Лю, оказаться в королевской семье стремилась не только бывшая актриса, но и нынешняя герцогиня Кембриджская.
Эксперт Элейн Лю: Кейт Миддлтон стремилась оказаться в королевской семье

Королевский эксперт в эфире канадского шоу The Social рассказала, как целенаправленно пыталась стать супругой одного из внуков королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон. Она познакомилась с принцем Уильямом в университете Сент-Эндрюс, но перешла туда учиться только после новости о том, что в это заведение поступает наследник британского престола. По словам Элейн Лю, так поступала не только она, но и многие другие девушки.

В университете Миддлтон очень тесно сблизилась со своим будущим супругом, и никто не видел, чтобы она общалась со своими старыми друзьями. Девушки, стремящиеся стать королевскими особами, разрывают связи со своими старыми знакомыми, отметила специалист. Меган Маркл повела себя таким же образом. Герцогиня Сассекская не встречается со своим прежним окружением и даже с родственниками у нее напряженные отношения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Марины Африкантовой начались
NASA опубликовала рентгеновский снимок
В Сети появились фото парней, с
Иосиф Оганесян встал на защиту съевшей
Эксперты рассказали о влиянии внедрения
Николай Должанский прокомментировал
Дима Дмитренко заявил, что встречался с
Эксперт Элейн Лю: Кейт Миддлтон
В Москве на вокзале живет бездомная
Из-за мелкой неприятности с кофе в
Саблезубые кошки могли использовать
Звезды «Дома-2» Таня Мусульбес и Виктор
Ученые узнали, сколько и как нужно
Виктория Романова высказала мнение о
Польский изобретатель производит
В День защиты детей Сергей Лазарев
В мае 12 брендов изменили цены на
Группа «Фабрика» объявила о поиске
Google запатентовала свое новое
Алена Свиридова показала, как выглядит
В Сети раскрыли рабочее название
«Дом-2»: Из-за неудачной шутки Настя
Марина Африкантова призналась, что ей
Владимир Путин поприветствовал
Брат участницы шоу “Голос. Дети” подал
Ученые зафиксировали частые случаи
Анна Седокова посетила онкологический
Марина Африкантова призналась, что
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Вера Брежнева призналась, что
Просмотреть все новости