Эксперты назвали 6 помогающих бороться с тараканами запахов





Аромат чеснока не способны переносить даже те тараканы, что изначально жили на улице. Эксперты советуют разложить зубчики по углам, а также можно использовать соответствующий раствор. Насекомые не переносят и дым от горения нитроцеллюлозы, но такой метод определенно не подойдет для жилых помещений, его лучше применять в подвалах и рабочих цехах. Для эффективности процедуру нужно провести 2-3 раза. Резкий запах краски и лака заставит тараканов навсегда покинуть территорию, так как они никак не могут его переносить.Данные насекомые не любят и табачный дым, но он не способен их убить, поэтому решит имеющуюся проблему лишь на время. Для профилактики и усиления эффективности других запахов против появления нежеланных сожителей можно использовать мяту, полынь, лавровый лист, пижму, герань и некоторые другие растения. Сами по себе они не решат проблему, но хорошо подойдут для закрепления полученного эффекта после других средств.Запах хлорки, белизны, столового уксуса и нашатырного спирта очень неприятен тараканам, они не могут его переносить. То же самое касается бензина, керосина и машинного масла, но данные средства можно применять только в нежилых помещениях.