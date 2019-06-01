NASA опубликовала рентгеновский снимок Вселенной, сделанный с МКС





Данная установка называется NICER. Она напоминает квадратную стиральную машинку и при нахождении в тени Земли каждые полтора часа совершает рентгеновские снимки Вселенной. Для этого устройство фокусирует свое внимание на разных важных объектах каждой части неба и перемещается между ними по заданным траекториям. Все это позволяет сделать необычный снимок, который даже с минимальной обработкой имеет высокую точность.Самые ярки точки на них – это звезды активных и крупных галактик, а также пульсары – нейронные объекты, находящиеся на грани превращения в черную дыру. От этого их удерживает одно свойство, не позволяющее им концентрировать всю свою массу в одной точке. Данные объекты чрезвычайно ярки и очень часто имеют большую скорость вращения, в результате чего они испускают огромные потоки энергии, заметные даже в других частях галактики.Рентгеновский снимок Вселенной – это еще один способ изучения космоса, отмечают в NASA. Он позволяет не только получать точные фото, но и тратить на их обработку относительно малое количество времени. На редактирование данного изображения ушло всего 2 года, что немного по меркам данных исследований.