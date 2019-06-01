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Звезды «Дома-2» Таня Мусульбес и Виктор Литвинов находятся на грани развода

Бывшие герои проекта «Дом-2» Таня Мусульбес и Виктор Литвинов находятся на грани развода. По слухам, которые продолжают распространяться по социальным сетям, влюбленные в дальнейшем могут даже вернуться на реалити-шоу.

Звезды «Дома-2» Таня Мусульбес и Виктор Литвинов находятся на грани развода

Не секрет, что Литвинов и Мусульбес покинули телестройку «Дом-2» в статусе семейной пары. Уходя за ворота, парочка говорила о том, что уже построили на будущее «смелые планы», а также указывали на то, что намерены в ближайшее время обзавестись наследниками. Впрочем, как видно, до последнего Виктор и Татьяна так и не дошли.

Внимательные пользователи Сети уже давно обратили внимание на то, что сейчас Литвинов и Мусульбес живут не только в разных городах, но и даже в разных странах. В то время, пока Таня вовсю веселится со своей приятельницей Ириной Пинчук в ночных клубах, Виктор находится в Одессе. И как выяснилось, возвращаться в Москву молодой человек в ближайшее время не планирует.

Звезды «Дома-2» Таня Мусульбес и Виктор Литвинов находятся на грани развода

Оказывается, что у Мусульбес не единожды уже интересовались подписчики, почему она не улетела в Одессу с Литвиновым, однако девушка наотрез отказалась комментировать эту ситуацию. Более того, Татьяна уже сняла обручальное кольцо, что может означать лишь одно – ее семья находится на грани разрыва, сообщает Ondom2.

Нужно сказать, что пользователи Сети разделились на два лагеря. Некоторые убеждены, что Татьяна и Виктор действительно разводятся и просто решили держать эту новость в секрете, однако большая часть фолловеров предполагает, что парочка таким образом готовит себе почву для возвращения на «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:55

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