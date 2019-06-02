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В России вступили в силу новые правила тюнинга авто

С 1 июня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей, теперь эта процедура требует получения экспертизы и соблюдения других правил. Соответствующий указ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В России вступили в силу новые правила тюнинга авто

О принятии данного закона было известно уже давно, и все знали, что он вступит в силу с 1 июня. Теперь российские автолюбители не смогут самовольно изменять свои транспортные средства, для этого будет необходимо пройти несколько инстанций и получить соответствующие разрешения. В первую очередь перед тюнингом нужно обращаться в испытательные лаборатории для получения технической экспертизы, призванной установить, являются ли имеющиеся предложения безопасными. Эти организации предварительно должны получить государственную регистрацию.

Затем водителю необходимо обратиться в подразделение ГИБДД и предоставить там все документы на машину и результаты экспертизы. После одобрения можно отправлять в автомастерскую, способную не только провести запланированный тюнинг, но и предоставить владельцу все необходимые документы о проведенных работах. После их завершения россиянину нужно повторно пройти техническую экспертизу в лаборатории, а затем опять посетить подразделение ГИБДД, имея при себе все полученные ранее документы. Также законом предусмотрено множество запрещенных вариантов тюнинга автомобилей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:22

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