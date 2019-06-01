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В День защиты детей Сергей Лазарев опубликовал архивное видео с сыном Никитой

Популярный отечественный исполнитель Сергей Лазарев на странице в Instagram опубликовал архивное видео с маленьким сыном Никитой. Трогательным роликом певец поздравил всех с Днём защиты детей, заметив, что малыши очень быстро вырастают, становясь взрослыми и самостоятельными.
В День защиты детей Сергей Лазарев опубликовал архивное видео с сыном Никитой

О подрастающем сыне Сергей Лазарев рассказал только через два года после его рождения, но имя матери мальчика до сих пор так и остаётся нераскрытым. В опубликованном в честь праздника видео Никита запечатлён совсем маленьким, забавно кривляющимся в ответ на издаваемые отцом смешные звуки. В подписи к ролику Лазарев поздравил сына с Днём защиты детей, написав, что время летит очень быстро, и Никита уже совсем скоро станет первоклассником, но он в любом возрасте остаётся смыслом жизни и "главным мотиватором".

За короткое время публикацию Сергея Лазарева оценило более полумиллиона фолловеров, оставивших множество восторженных комментариев. Шоумен Максим Галкин под роликом написал, что ему Алла Пугачёва запрещала учить детей похожим забавным звукам, а Катя Варнава оставила комплимент, назвав исполнителя "лучшим отцом самого прекрасного сына".



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:37

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