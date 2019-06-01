Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей





Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие. Одни эксперты настаивают на том, что крепость зуба не позволила бы проколоть плотную ткань. Другие утверждают, что эволюционно невозможно образование части тела, которую нельзя было бы использовать по назначению.Специалисты провели эксперимент. Они взяли два черепа саблезубых кошек и сопоставили отверстия в одном из них, явно появившиеся в результате полученной травмы, с клыками другого. Оказалось, что след прокола соответствует по форме и размеру с клыком сородича. Это дало ученым понимание того, что саблезубые кошки могли сражаться друг с другом за территорию или пищу и в процессе боя использовать свои клыки, как оружие.Черепа, которые были использованы в исследовании, датируются эпохой позднего плейстоцена, были обнаружены в Аргентине.