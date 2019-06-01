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«Дом-2»: Из-за неудачной шутки Настя Милославская ударилась спиной и головой о бортик "домовского" бассейна

Героиня телестройки «Дом-2» Анастасия Милославская может остаться инвалидом из-за неудачной шутки своих коллег по скандально известному шоу. Как оказалось, длинноволосая красавица сильно ударилась спиной и головой о бортик "домовского" бассейна.

«Дом-2»: Из-за неудачной шутки Настя Милославская ударилась спиной и головой о бортик "домовского" бассейна

Очередное дурачество участников «Дома-2» обернулось драмой. Вчера в социальной сети появились видеоролики, на которых запечатлен сегодняшний вечерний выпуск реалити-шоу. Судя по анонсу эфира, Анастасия Милославская получила травму не только головы, но и спины, что может закончиться для нее весьма трагически.

На ролике видно, что начиналось все довольно весело и задорно. Настя оказалась «в плену» у двух своих коллег – Николая Морозова и Алексея Кудряшова, которые, взяв ее за руки и ноги, направлялись к бассейну, чтобы немного «остудить» девушку.

Отметим, что в какой-то момент женской спальне удалось вырвать Милославскую из рук «разбойников», однако спустя несколько минут Анастасия вновь оказалась в «плену» Кудряшова и Морозова.

«Дом-2»: Из-за неудачной шутки Настя Милославская ударилась спиной и головой о бортик "домовского" бассейна

В итоге парни снова взяли Анастасию за руки и ноги и потащили к домовскому бассейну, в который попросту не докинули ее. Сложно не заметить на записи, что Милославская ударилась головой и спиной о бортик бассейна, после чего Кудряшов и Морозов все-таки выбросили девушку в воду.

Нужно сказать, что Алексей тут же отреагировал на то, что Настя ударилась и поспешил протянуть ей руку помощи. Сейчас сложно сказать, чем закончилась вся эта ситуация, но зрителей шокировали действия участников «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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