АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Группа «Фабрика» объявила о поиске новой солистки

Известная российская группа «Фабрика» объявила о поиске новой солистки, которая придет на смену Саши Савельевой. Любой желающий может испытать свои силы и поучаствовать в конкурсе, никаких ограничений во внешности продюсер Игорь Матвиенко не ставит.
Группа «Фабрика» объявила о поиске новой солистки

Об этом он рассказал в интервью kp.ru. Игорь Матвиенко отметил, что поиск новой солистки начался из-за того, что Саша Савельева недавно стала матерью и пока не собирается возвращаться из декретного отпуска. Продюсер счастлив за свою подопечную и поэтому уважает ее решение отойти от активной деятельности. Несмотря на это, группа «Фабрика» должна продолжать свое существование, а для этого необходимо найти новую участницу.

Первый этап конкурса на солистку пройдет с 1 июня по 6 июля. Во время него все желающие должны отправить свою анкету на почту casting@matvey.ru. В ней надо указать контактные данные, возраст, рост, город проживания и оставить ссылки на социальные сети. Также к нему необходимо прикрепить два видео: исполнение любой песни «Фабрики» и композиции другого артиста на русском языке. После этого сами участники коллектива и Игорь Матвиенко отберут 15-20 человек, а затем лично с ними встретятся – это будет второй этап.

Продюсер отметил, что не ставит никаких серьезных ограничений для девушек, но при этом он уже сформировал свои предпочтения. Он хочет видеть в коллективе солистку с четкой национальной чертой и привел пример украинской группы KAZKA.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В День защиты детей Сергей Лазарев
В мае 12 брендов изменили цены на
Группа «Фабрика» объявила о поиске
Google запатентовала свое новое
Алена Свиридова показала, как выглядит
В Сети раскрыли рабочее название
«Дом-2»: Из-за неудачной шутки Настя
Марина Африкантова призналась, что ей
Владимир Путин поприветствовал
Брат участницы шоу “Голос. Дети” подал
Ученые зафиксировали частые случаи
Анна Седокова посетила онкологический
Марина Африкантова призналась, что
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Вера Брежнева призналась, что
Эксперты составили список непопулярных
Певица Алсу пообещала сделать заявление
Надежда Кадышева получила поздравление
Звезды «Дома-2» Лиза Триандафилиди и
В Дзержинске Нижегородской области
О проекте ЭкоТехноПарка «Шиес» теперь
Юлия Барановская на время стала
В США умер известный гангстер и
Певица Полина Ростова рассказала о
Медики назвали главный способ
СМИ рассказали о детях российских
Эксперты рассказали о взаимодействии
Победа в шоу "Последний герой"
Дрон заснял полет двух управляемых НЛО
Певица Валерия ответила на критику
Просмотреть все новости