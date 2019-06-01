Группа «Фабрика» объявила о поиске новой солистки

Об этом он рассказал в интервью kp.ru. Игорь Матвиенко отметил, что поиск новой солистки начался из-за того, что Саша Савельева недавно стала матерью и пока не собирается возвращаться из декретного отпуска. Продюсер счастлив за свою подопечную и поэтому уважает ее решение отойти от активной деятельности. Несмотря на это, группа «Фабрика» должна продолжать свое существование, а для этого необходимо найти новую участницу.Первый этап конкурса на солистку пройдет с 1 июня по 6 июля. Во время него все желающие должны отправить свою анкету на почту casting@matvey.ru. В ней надо указать контактные данные, возраст, рост, город проживания и оставить ссылки на социальные сети. Также к нему необходимо прикрепить два видео: исполнение любой песни «Фабрики» и композиции другого артиста на русском языке. После этого сами участники коллектива и Игорь Матвиенко отберут 15-20 человек, а затем лично с ними встретятся – это будет второй этап.Продюсер отметил, что не ставит никаких серьезных ограничений для девушек, но при этом он уже сформировал свои предпочтения. Он хочет видеть в коллективе солистку с четкой национальной чертой и привел пример украинской группы KAZKA.