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Анна Седокова посетила онкологический центр в День защиты детей

Известная исполнительница Анна Седокова посетила Российский онкологический центра им. Блохина в День защиты детей. Артистка опубликовала фотографии с пациентами на своей странице в сети Instagram.
Анна Седокова посетила онкологический центр в День защиты детей

Накануне Анна Седокова опубликовала подборку фотографий с детьми, которые проходят лечение от рака. Артистка предположила, что она с компанией отлично провела время в больнице, призывая публику поддержать пациентов. Также звезда выразила благодарность волонтерам центра и докторам. В подписи к публикации артистка отметила одну из пациенток, поддержав ее в решительном настрое в борьбе с раком.

Многочисленные фолловеры страницы Анны Седоковой поддержали ее в благородном деле, назвав певицу сильной женщиной. Многие подписчики в комментариях пожелали этим детям здоровья и много сил для восстановления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46

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