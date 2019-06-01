Анна Седокова посетила онкологический центр в День защиты детей

Накануне Анна Седокова опубликовала подборку фотографий с детьми, которые проходят лечение от рака. Артистка предположила, что она с компанией отлично провела время в больнице, призывая публику поддержать пациентов. Также звезда выразила благодарность волонтерам центра и докторам. В подписи к публикации артистка отметила одну из пациенток, поддержав ее в решительном настрое в борьбе с раком.Многочисленные фолловеры страницы Анны Седоковой поддержали ее в благородном деле, назвав певицу сильной женщиной. Многие подписчики в комментариях пожелали этим детям здоровья и много сил для восстановления.