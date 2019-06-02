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Названы самые знаменитые собаки-артисты зарубежного и отечественного кинематографа

Отечественные и зарубежные кинофильмы с животными в главной роли пользуются особой популярностью у зрителей. Таких героев, как овчарка-сыщик Рекс, любимец семьи сенбернар Бетховен или колли по кличке Лесси до сих пор с лёгкостью могут назвать и люди старшего поколения и современная молодёжь.
Названы самые знаменитые собаки-артисты зарубежного и отечественного кинематографа

Роль Лесси в одноимённом фильме сыграла собака породы колли по прозвищу Пэл. Предыдущий хозяин продал животное за 5 долларов, а новый владелец увидел объявление о кастинге в кино, решил в нём поучаствовать, и собаку выбрали из трёх сотен претендентов. В итоге Пэл получил огромную популярность, собственное жильё, щадящий график съёмок и хорошую оплату.

Не менее популярным стал и сенбернар Бетховен, фильм о котором вышел на экраны в 1992 году. Многие зрители настолько были очарованы умным животным, что и в своих семьях заводили питомцев именно этой породы.

В детективном сериале «Комиссар Рекс» главным героем стала овчарка, помогающая полицейскому вести расследования сложных и запутанных криминальных дел. Перед съёмками пса по кличке Биджей много дрессировали, чтобы в фильме он показал себя толковым и верным помощником.
Названы самые знаменитые собаки-артисты зарубежного и отечественного кинематографа

Из фильмов советской эпохи, главную роль в которых получили умные собаки, особенную популярность получили картины: «Белый Бим Чёрное Ухо», «Ко мне, Мухтар!», «Приключения Электроника» и «Пёс Барбос и необычный кросс». Герой первого из вышеназванных фильмов, английский сеттер по кличке Стив, в своей «собачьей жизни» имел несчастливую судьбу. Хозяин часто отдавал его для съёмок и редко навещал, а верный пёс всё время очень по нему скучал. В итоге он умер от тоски за владельцем, просто не проснувшись в один из дней, пишет портал «Teleprogramma».



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:30

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