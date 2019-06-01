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В Москве на вокзале живет бездомная шведская писательница

У одного из железнодорожных вокзалов Москвы была обнаружена гражданка Швеции, которая уже месяц живет на улице, не имея средств на съем жилья. Удалось выяснить, что это Миа Йоханссон, писательница-фантаст.
В Москве на вокзале живет бездомная шведская писательница

Женщина рассказала, что оказалась в России в феврале этого года и по началу снимала жилье, но средства закончились, поэтому она вынуждена была перебраться на улицу. Ее приключение началось во Франции, где ее ограбили. Паспорт удалось сохранить, и с ним писательница продолжила свое путешествие. Она отмечает, что хотела бы попасть домой, чтобы продолжить работу над новой книгой, однако отправиться, по ее словам, ей необходимо не в Швецию, а в Канаду. Там проживает дочь женщины.

Эту информацию передали главе Федерации мигрантов Вадиму Коженову. Он посодействовал с поиском жилья для Мии Йоханссон. Был снят номер в хостеле для того, чтобы писательница смогла отдохнуть в комфортных условиях. Однако женщина от поселения отказалась, ей не понравилась атмосфера заведения, и она вернулась спать на улицу.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:15

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