В Москве на вокзале живет бездомная шведская писательница





Женщина рассказала, что оказалась в России в феврале этого года и по началу снимала жилье, но средства закончились, поэтому она вынуждена была перебраться на улицу. Ее приключение началось во Франции, где ее ограбили. Паспорт удалось сохранить, и с ним писательница продолжила свое путешествие. Она отмечает, что хотела бы попасть домой, чтобы продолжить работу над новой книгой, однако отправиться, по ее словам, ей необходимо не в Швецию, а в Канаду. Там проживает дочь женщины.Эту информацию передали главе Федерации мигрантов Вадиму Коженову. Он посодействовал с поиском жилья для Мии Йоханссон. Был снят номер в хостеле для того, чтобы писательница смогла отдохнуть в комфортных условиях. Однако женщина от поселения отказалась, ей не понравилась атмосфера заведения, и она вернулась спать на улицу.