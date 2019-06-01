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Марина Африкантова призналась, что ей не хватает нежности от Романа Капаклы

Возлюбленная «Человека года 2018» Романа Капаклы призналась коллективу и ведущим реалити-шоу «Дом-2», что ей не хватает нежности от него. По словам Марины Африкантовой, ей бы хотелось, чтобы прелюдия проходила намного дольше.

Марина Африкантова призналась, что ей не хватает нежности от Романа Капаклы

В эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в котором Африкантова раскрыла телезрителям и коллегам по съемочной площадке некоторые подробности своей интимной жизни. Оказывается, что Марину категорически не устраивает «волшебство» с ее избранником.

По словам длинноволосой красавицы, ее возлюбленный ведет себя в некоторой степени жестко не только в бытовых вопросах, но и даже в постели. Резкость Романа, соприкасающаяся с бесчувственностью, попросту отталкивает Марину. К слову, как утверждает Африкантова, терпеть подобное отношение к себе она больше не намерена.

Нужно сказать, что вывести Романа и Марину на такой весьма откровенный разговор удалось только полиграфологам, которые сейчас проводят очередной этап конкурса «Свадьба на миллион».

Марина Африкантова призналась, что ей не хватает нежности от Романа Капаклы

Специалисты указали на то, что для Африкантовой вопрос «волшебства» представляет позитивную значимость, и именно поэтому она очень часто о нем думает. Однако блондинке приходится довольно часто примиряться с тем, что ее избранник эгоист, который думает зачастую только о себе.

Отметим, что Марина целиком и полностью согласилась с высказываниями экспертов, а также указала на то, что ей на самом деле не хватает нежности от Романа. К слову, чтобы решить эту проблему, Африкантова решила отправить Капаклы на гимнастику.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02

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