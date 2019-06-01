Марина Африкантова призналась, что ей не хватает нежности от Романа Капаклы
Возлюбленная «Человека года 2018» Романа Капаклы призналась коллективу и ведущим реалити-шоу «Дом-2», что ей не хватает нежности от него. По словам Марины Африкантовой, ей бы хотелось, чтобы прелюдия проходила намного дольше.
В эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в котором Африкантова раскрыла телезрителям и коллегам по съемочной площадке некоторые подробности своей интимной жизни. Оказывается, что Марину категорически не устраивает «волшебство» с ее избранником.
По словам длинноволосой красавицы, ее возлюбленный ведет себя в некоторой степени жестко не только в бытовых вопросах, но и даже в постели. Резкость Романа, соприкасающаяся с бесчувственностью, попросту отталкивает Марину. К слову, как утверждает Африкантова, терпеть подобное отношение к себе она больше не намерена.
Нужно сказать, что вывести Романа и Марину на такой весьма откровенный разговор удалось только полиграфологам, которые сейчас проводят очередной этап конкурса «Свадьба на миллион».
Специалисты указали на то, что для Африкантовой вопрос «волшебства» представляет позитивную значимость, и именно поэтому она очень часто о нем думает. Однако блондинке приходится довольно часто примиряться с тем, что ее избранник эгоист, который думает зачастую только о себе.
Отметим, что Марина целиком и полностью согласилась с высказываниями экспертов, а также указала на то, что ей на самом деле не хватает нежности от Романа. К слову, чтобы решить эту проблему, Африкантова решила отправить Капаклы на гимнастику.
В эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в котором Африкантова раскрыла телезрителям и коллегам по съемочной площадке некоторые подробности своей интимной жизни. Оказывается, что Марину категорически не устраивает «волшебство» с ее избранником.
По словам длинноволосой красавицы, ее возлюбленный ведет себя в некоторой степени жестко не только в бытовых вопросах, но и даже в постели. Резкость Романа, соприкасающаяся с бесчувственностью, попросту отталкивает Марину. К слову, как утверждает Африкантова, терпеть подобное отношение к себе она больше не намерена.
Нужно сказать, что вывести Романа и Марину на такой весьма откровенный разговор удалось только полиграфологам, которые сейчас проводят очередной этап конкурса «Свадьба на миллион».
Специалисты указали на то, что для Африкантовой вопрос «волшебства» представляет позитивную значимость, и именно поэтому она очень часто о нем думает. Однако блондинке приходится довольно часто примиряться с тем, что ее избранник эгоист, который думает зачастую только о себе.
Отметим, что Марина целиком и полностью согласилась с высказываниями экспертов, а также указала на то, что ей на самом деле не хватает нежности от Романа. К слову, чтобы решить эту проблему, Африкантова решила отправить Капаклы на гимнастику.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02