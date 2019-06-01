Польский изобретатель производит съедобные тарелки из пшеничных отрубей





Подобная необычная идея пришла в голову Ежи Высоцкого еще 15 лет назад. Тогда изобретатель, выросший в семье мельников, придумал, как можно полезно избавляться от остатков производства муки, которые занимают много места и доставляют немало проблем. Он понял, что их можно не просто выбрасывать, а преобразовывать во что-то полезное, например – съедобную тарелку. 15 лет назад вопрос борьбы с пластиковой посудой не стоял так остро, как в 2019-ом, поэтому данная инициатива обратила на себя внимание только недавно.С 2021 года жизнь многих жителей ЕС навсегда изменится. Через пару лет на территории Европы полностью запретят использовать пластиковую посуду, поэтому развития ее аналогов идет большими темпами. И тут идея польского изобретателя пришлась как нельзя кстати. Данная технология предполагает сжимание пшеничных отрубей с определенным давлением и под заданной температурой.В результате этой методики появляется съедобная тарелка. Она не имеет никакого резкого запаха, а по вкусу напоминает сухие хлопья. В обычных погодных условиях такая тарелка разлагается за 1 месяц, а при дожде – всего за 2 недели. Сейчас выпуск данной посуды составляет 15 млн единиц в год.